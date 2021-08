Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una nuova rimonta dell’alta pressione subtropicale sul bacino centro-orientale del Mediterraneo decreterà l’inizio di una nuova ondata di gran caldo su tutto il Paese. Già dalla giornata di venerdì infatti, fatta eccezione per locali annuvolamenti in Friuli e Toscana con possibili piovaschi, il sole sarà il grande protagonista delle vicende meteorologiche su gran parte del territorio nazionale.

METEO VENERDI’ 6 AGOSTO: Al Nord l’aumento della pressione atmosferica, favorirà tempo perlopiù soleggiato su tutte le regioni. Unica eccezione i settori orientali delle Alpi ed il Friuli, dove durante le ore diurne, saranno possibili locali rovesci. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con le massime comprese tra 28°C e 32°C. Al Centro la giornata trascorrerà all’insegna del sole su tutte le regioni. Da segnalare solo un aumento della nuvolosità in prossimità della dorsale appenninica durante le ore diurne con occasionali rovesci sull’Appennino toscano. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra 26°C e 32°C. Al Sud ampie schiarite si alterneranno a locali annuvolamenti, specie tra Campania e Calabria durante la prima parte della giornata. Dal pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Temperature in temporaneo lieve calo con massime comprese tra 28°C e 34°C.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata complessivamente stabile sulle regioni del medio Tirreno con sole prevalente, salvo addensamenti presenti sull’Alta Toscana, associati a locali piovaschi entro la prima parte del giorno. Possibili locali nubi marittime al primo mattino sulle coste Laziali, in dissolvimento entro metà mattino. Temperature massime di nuovo in aumento, ma su normali valori estivi. Venti occidentali deboli o a tratti moderati lungo le coste, specie livornesi, e sulle zone interne Tosco-Umbre. Mare da molto mosso, tendente a mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un venerdì con sole prevalente, salvo addensamenti sull’alta Toscana associati a locali piovaschi entro la prima metà di giornata. Temperature massime in ripresa, su normali valori estivi. Weekend stabile tra sole e innocue nubi stratificate di passaggio nel corso di domenica, specie tra Lazio ed Umbria, e qualche nube in più sull’alta Toscana con possibili spunti piovosi non esclusi lungo l’Appennino. Temperature in aumento con clima più caldo, in particolare nelle aree interne e fondovalle, laddove sono attesi picchi di 35-37°C; clima meno caldo ma più umido lungo le coste. Venti a tratti moderati di Libeccio, da Scirocco sulle aree costiere. Anticiclone in ulteriore rinforzo nei giorni a seguire, caratterizzati da sole e nubi stratificate, e molto probabile un forte aumento delle temperature con caldo intenso.

Fonte: 3B Meteo