Roma, organizzano una protesta contro il green pass senza autorizzazioni: interviene la Digos

Roma – Avevano organizzato una manifestazione contro il green pass a Roma, pubblicizzandola sui social network. Peccato, però, che non avessero richiesto e ottenuto l’autorizzazione delle forze dell’ordine: per questo motivo, ora, la Digos sta procedendo a denunciare circa 40 persone.

Tutto ha avuto inizio nella serata di giovedì 5 agosto, in piazza della Rotonda, dove una quarantina di persone si sono date appuntamento – senza segnalarlo alla Questura – per distribuire ai passanti alcuni volantini che pubblicizzavano un’iniziativa di protesta contro il green pass, anch’essa non autorizzata e prevista per stasera a Trastevere allo scopo di dissuadere i ristoratori della zona dal richiedere ai clienti l’esibizione della certificazione vaccinale.

Il gruppo di manifestanti è stato tutto identificato dalle forze dell’ordine presenti sul posto, compresi coloro che hanno successivamente sfilato in corteo con slogan. La Digos, ora, sta procedendo alle attività necessarie per la loro denuncia alla Procura della Repubblica per manifestazione e corteo non preavvisato e non autorizzato ai sensi dell’ art. 18 del testo unico di pubblica sicurezza, un reato che prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi ed una ammenda da 103 a 413 euro.

Saranno valutate anche le posizioni di coloro che non risultano residenti a Roma per la emanazione nei loro riguardi del divieto di ritorno a Roma per un determinato periodo temporale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo