Fiumicino – “La spiaggia Stella Maris a Focene (leggi qui) è il fiore all’occhiello del nostro territorio: nessuna barriera architettonica, il luogo ideale dove trascorrere l’estate per chi ha problemi motori o di deambulazione. In questi giorni, però, abbiamo dovuto fare un sopralluogo con il tecnico e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, perché nei parcheggi i carrozzati fanno fatica a passare: una parte di strada non è asfaltata e la sabbia forma delle piccole dune che impediscono alle carrozzine di raggiungere comodamente la spiaggia“. Così, in una nota stampa, Mauro Stasio, delegato del sindaco di Fiumicino per la disabilità.

“Si tratta di un problema non di poco conto – spiega Stasio – e sarebbe un peccato se non si risolvesse il prima possibile. L’Assessore ci ha confermato che, considerando che ormai siamo ad agosto, per il prossimo anno l’Amministrazione si impegnerà a risolvere questa criticità e per far tornare l’accesso in spiaggia libero e senza alcun impedimento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino