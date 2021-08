Terracina città sempre più smart: i certificati ora si richiedono online

Terracina – E’ attivo il servizio di certificati anagrafici online. Gli Assessori Cerilli e Zappone: “Per Terracina è una piccola grande rivoluzione. Mantenuta promessa della semplificazione e informatizzazione dei servizi”.

“Per Terracina è una piccola grande rivoluzione”. Così Barbara Cerilli, assessore ai Servizi Demografici della Città di Terracina, commenta l’attivazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici online. “Dal computer o dallo smartphone, senza muoversi di casa, ora è possibile richiedere e scaricare in pochi minuti tutti i certificati anagrafici di cui si ha bisogno. Come per tutti i siti della Pubblica Amministrazione, è necessario dotarsi dello SPID oppure detenere la Carta d’Identità Elettronica (bisogna scaricare l’apposita app, ndr), per accedere senza problemi alll’indirizzo http://portaledeiservizi.comune.terracina.lt.it e avviare la procedura. Una volta completata si attendono pochi minuti ed il certificato richiesto sarà disponibile da scaricare sul proprio dispositivo. Per tutti i certificati online – prosegue l’assessore – è stato abolito il costo dei diritti di segreteria, se si necessita di una certificato in bollo, è attivo il servizio PagoPA per il pagamento.

Sono previste anche le esenzioni da selezionare dal menù a tendina visibile nel corso della procedura per la richiesta. Nell’area personale di ogni utente sono inoltre disponibili i moduli per le autocertificazioni già precompilati con i propri dati, solo da scaricare e firmare. Questo servizio sarà implementato presto con un avviso pubblico destinato a tabaccai, edicole, ordini professionali, caf e associazioni di categoria che potranno consentire a chiunque di ottenere il certificato. Addio quindi a prenotazioni, file, spostamenti e disagi. Non nascondo che questa novità – conclude Cerilli – rappresenta un punto di svolta fondamentale per quanto riguarda la qualità e i tempi di erogazione dei servizi al cittadino, in considerazione delle grandi difficoltà dovute alle carenze di personale e alle procedure più laboriose per il rilascio della Carta d’Identità per la quale rimane necessario richiederla in presenza e sulla cui velocizzazione delle tempistiche stiamo lavorando con gli Uffici”.

L’assessore alla Smart City e Informatizzazione Emanuela Zappone sottolinea come “da oggi è un po’ più semplice essere cittadini di Terracina. Avevamo promesso la semplificazione dei servizi attraverso l’informatizzazione e quello compiuto ora è un ulteriore passo avanti molto importante che ci fa dire di aver mantenuto fede all’impegno. Adesso proseguiamo con altri nuovi servizi da erogare con modalità sempre più facili e accessibili a tutti”.

