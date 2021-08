Turismo, Corrado: “Investiamo nella rete dei sentieri, migliorando sicurezza e segnaletica”

Regione Lazio – “Il Lazio è una Regione di cammini, di strade battute da millenni, da percorrere a piedi o in bici, immergendosi con lentezza e stupore nella natura incontaminata, attraversando sentieri e fermandosi a visitare abbazie e borghi storici”. Lo dichiara l’assessore al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado.

“In questo periodo – spiega l’Assessore – numerose famiglie e turisti scelgono di vivere esperienze all’aria aperta ed è davvero un periodo di forte rilancio per il turismo outdoor che dobbiamo sostenere concretamente, anche attraverso progetti mirati di valorizzazione e promozione dei nostri cammini. È per questo che in Giunta, su mia proposta, abbiamo approvato due delibere che realizzano diversi interventi di messa in sicurezza, manutenzione e bonifica degli itinerari della Via Francigena e del Cammino di San Benedetto e dotiamo l’intera rete dei cammini della segnaletica con l’installazione degli Abachi informativi. Diamo seguito così alle diverse richieste pervenute da diverse Amministrazioni locali attraversate dalla via Francigena, i Comuni di Bolsena, Sezze e Velletri, e dal Cammino di San Benedetto, l’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Sono tanti i percorsi da poter intraprendere lungo i nostri cammini e stiamo creando le condizioni ottimali per accogliere ed ospitare tutti i turisti e visitatori che scelgono il Lazio e che avranno voglia di immergersi nella spiritualità dei nostri cammini, anche migliorando la segnaletica con l’installazione degli Abachi informativi da posizionare sull’intero territorio regionale della Via Francigena, del Cammino di San Francesco e del Cammino di San Benedetto”.

