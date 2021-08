Cerveteri, domenica 8 agosto al Parco della Legnara arriva la magia dell’Opera Lirica

Cerveteri – Da sempre quello con l‘Opera Lirica è uno degli appuntamenti maggiormente attesi all’interno dell’offerta culturale di Cerveteri. Domenica 8 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara, la meravigliosa Orchestra di Europa Musica e il Coro Lirico Italiano portano in scena l’opera più celebre, più amata e conosciuta di Ruggero Leoncavallo: “Pagliacci”. Ad aprire la serata, sarà il balletto realizzato dal Maestro Gennaro Siciliano sulle note del “Bolero di Ravel”, il bolero più famoso mai composto, nonché l’opera più popolare del compositore francese.

“Con l’Orchestra di Europa Musica oramai c’è un rapporto consolidato con il pubblico di Cerveteri – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – ogni qualvolta che all’interno della nostra città proponiamo un evento che vede protagonisti gli straordinari musicisti e musiciste di questa realtà la risposta della nostra città è sempre importante. Domenica al Parco della Legnara, con un meraviglioso adattamento scenico, vivremo un’atmosfera magica, sembrerà di essere in un grande teatro sotto le stelle, con uno spettacolo sempre molto richiesto all’interno del programma dell’Estate Caerite e sempre estremamente apprezzato da tutti”.

Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. I biglietti sono in vendita presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro. I biglietti si possono acquistare anche la sera stessa dello spettacolo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 3534107535 e 0699552637.

