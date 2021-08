Ponza – Oggi, 7 agosto, parte “Made in Lazio” la nuova rubrica televisiva, prodotta dall’Almadela di Latina con il contributo della Regione Lazio, in onda ogni sabato in coda alle tre edizioni del Tg Regionale di Lazio Tv (orari 13.30, 19.30, 23.30 circa) sino al 18 dicembre.

Made in Lazio parla di agricoltura, racconta le produzioni di eccellenza regionale, le principali filiere agroalimentari e le iniziative in ambito agricolo.

Foto 3 di 3





Un’iniziativa questa, nata in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e alla Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo della Regione Lazio, per promuovere e valorizzare i prodotti di eccellenza laziale ma anche far conoscere i tanti produttori che attraverso il loro lavoro, contribuiscono a rendere il “Made in Lazio” conosciuto ed apprezzato anche al di fuori dei confini regionali.

Un viaggio itinerante nei vari territori regionali che porta Adele Di Benedetto, giornalista del programma, ad incontrare produttori, rappresentanti istituzionali, esperti di settore con i quali attraverso interviste molto informali, far conoscere prodotti di eccellenza e raccontare le principali filiere agroalimentari.

Dalla filiera della bufala a quella della birra, passando per i principali mercati Ortofrutticoli del Lazio il Mof di Fondi e il Car di Roma, sino ad arrivare nelle isole pontine, soffermandosi su Ponza e le sue attività ittiche ed infine nelle scuole, Made in Lazio, nel corso delle venti puntate, farà conoscere le preziosità dei nostri territori, aziende di eccellenza, paesaggi unici e di gran pregio, ma anche iniziative tese all’educazione alimentare.

Appuntamento quindi ogni sabato a partire dal 7 di agosto dopo il Tg di Lazio Tv canale 12 del ddt.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ponza