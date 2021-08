Fiumicino, barca in avaria e in balìa delle onde: equipaggio salvato dalla Guardia Costiera

Fiumicino – Sabato di lavoro per i militari della Guardia Costiera di Fiumicino, prontamente intervenuti per salvare tre persone rimaste bloccate al largo della costa su una barca in avaria.

Nel pomeriggio del 7 agosto infatti, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma è giunta una richiesta d’aiuto, via radio, da parte di un imbarcazione di 21 metri che durante la traversata da Olbia al sorgitore di Porto Romano, ha subito un avaria ai motori e ai sistemi di bordo, tale da rendere ingovernabile il mezzo che ha iniziato a girare in tondo ad una distanza di circa 23 miglia dalla costa.

Immediatamente è stata inviata sul posto un’unità navale, la CP 836 SAR, che nonostante le avverse condizioni meteomarine in zona, con onde di due metri e in rapido peggioramento, provvedeva a trarre in salvo i tre componenti dell’equipaggio ed a condurli in sicurezza presso il porto di Fiumicino. Tutte in buono stato di salute, per le tre persone non si sono rese necessarie cure mediche.

Prima di essere tratto in salvo, il comandante dell’unità ha provveduto a lasciare in sicurezza il natante e a contattare una società specializzata nel recupero di unità in mare che, dopo circa due ore, e giunta sul posto ed ha iniziato le operazioni di rimorchio. Operazioni complesse che, sotto il controllo della Sala Operativa della Guardia costiera di Fiumicino, dureranno tutta la notte e che dovrebbero concludersi per le otto di domattina.

Nel frattempo la Guardia Costiera ha emesso un “Avviso ai naviganti” per segnalare la presenza dell’imbarcazione alla deriva, prima, e del rimorchio poi. Un altro soccorso, coordinato questa volta dal 3° MRSC di Civitavecchia, che rientra nel più grande ambito delle operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare e che vedono costantemente impegnati gli uomini e le donne della Guardia Costiera, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando le avverse condizioni meteo o improvvise avarie impongono, a volte, una maggiore attenzione.

