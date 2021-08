Fiumicino, dopo il camper dei vaccini la Misericordia impegnata con i tamponi al Lunga sosta dell’aeroporto

Fiumicino – Ci sarà anche la Misericordia nel parcheggio di lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino, dove, da più di un anno, è stato allestito uno dei più grandi centri per tamponi d’Italia. I volontari affiancheranno il personale della Asl Roma 3 già operante sul campo.

Un nuovo impegno per la confraternita che, in queste settimane, ha somministrato ben 1880 vaccini Johnson & Johnson grazie al maxi camper itinerante che ha raggiunto anche quelle comunità del territorio che avrebbero avuto più difficoltà a spostarsi.

I ragazzi della Misericordia sono sempre stati in prima fila nella lotta al Covid, fin da marzo 2020, quando questo nemico, invisibile e letale, era del tutto sconosciuto. Grazie a loro molte famiglie del posto, che a causa del lockdown non potevano più sfamare i propri figli, sono state raggiunte dai pacchi alimentari che ogni giorno venivano smistati nel grande centro di Fiumicino.

Ma non solo: alcuni di loro hanno prestato servizio in Lombardia, in aiuto alle autorità sanitarie locali, proprio lì dove il virus, in Italia, ha colpito per primo, mietendo decine di vittime al giorno. Insomma, temprati e ben preparati ad affrontare la situazione, i volontari della Misericordia continuano mettersi a disposizione della collettività.

