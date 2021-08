Montalto di Castro, al teatro Lea Padovani arriva la musica di Giovanni Allevi

Montalto – Martedì 10 agosto alle ore 22:00, nell’area esterna del teatro Lea Padovani, si terrà una serata in compagnia di Giovanni Allevi con “Parole e Musica”.

Un percorso musicale con la partecipazione del regista, conduttore e attore Pino Strabioli che regalerà al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni. “Un risveglio delle coscienze. Una nuova primavera per l’Umanità ci attende. Un mondo meno competitivo e più solidale”. Questi i temi cari al M° Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra che affronta con spirito rinascimentale le domande che i recenti avvenimenti ci pongono con urgenza.

Indagatore del profondo legame tra equilibrio e dis-equilibrio, del valore dell’energia creativa che si sprigiona nelle epoche di crisi, affronterà i possibili percorsi che ci riserva il futuro, coinvolgendo il grande pubblico con il suo straordinario carisma e le dolci note del suo amato pianoforte. “Classico ribelle”, “La musica in testa”, “L’Equilibrio della Lucertola” sono alcuni titoli librari tra i saggi filosofici del compositore, che descrivono il suo pensiero, la sua estetica musicale e la sua vita.

