Nettuno, attivate 2 isole ecologiche informatizzate

Nettuno – Attivate due isole ecologiche informatizzate a Nettuno. Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, in collaborazione con il Comune, ha posizionato in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e in piazza Garibaldi le due isole per permettere ai cittadini di conferire correttamente i rifiuti differenziandoli tra loro.

Le isole sono state posizionate in delle zone dove gli addetti Tekneko hanno riscontrato maggiori difficoltà per alcuni condomini che non hanno spazio a sufficienza per sistemare le attrezzature necessarie per la differenziazione dei rifiuti

Le isole per il momento saranno presidiate da personale Tekneko la mattina dalle 7 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 22 per fare in modo che gli utenti possano essere aiutati e informati sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini di prendere confidenza con questo importante strumento.

Non appena terminato questa prima fase sperimentale, che durerà circa un mese, Tekneko distribuirà le card ai cittadini per che ne avranno diritto per dargli la possibilità di utilizzare l’isola in totale autonomia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno