Ostia, beccato con la marijuana in casa dichiara: “E’ terapeutica” ma non ha ricetta

Ostia – I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolìa, durante il controllo di un 46enne romano agli arresti domiciliari, hanno sentito un forte odore di marijuana nell’appartamento: l’uomo si è inizialmente giustificato affermando di utilizzare la sostanza ad uso terapeutico ma non ha fornito alcuna certificazione medica che comprovasse quanto dichiarato. In casa, dentro un bicchiere per il caffè americano e all’interno di un cofanetto in legno, sono stati trovati circa 5 grammi di marijuana.

Ad Ostia 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato per evasione un 36enne romano, trovato in strada nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

