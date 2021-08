Roma, forzavano le auto con le forbici e facevano man bassa: presi in flagranza

Roma – Sono stati gli investigatori del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, ad arrestare un 23enne e un 53enne, entrambi romani, per furto pluriaggravato in concorso.

Dopo una serie di furti su autovetture nella zona, i poliziotti hanno effettuato degli appostamenti grazie ai quali hanno sorpreso i 2 uomini mentre rubavano all’interno di un camper, dopo aver parcheggiato la loro auto vicino al mezzo: mentre uno restava alla guida l’altro si è avvicinato al mezzo “puntato”, ha forzato la serratura della portiera con una forbice, è entrato e, poco dopo, è uscito portando borse e zaini che ha caricato sull’utilitaria prima di risalire a bordo ed allontanarsi con il complice.

Seguiti dagli investigatori che gli hanno subito intimato di fermarsi, hanno cercato di fuggire a piedi ma sono stati prontamente bloccati. Il “bottino” è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario che, nel frattempo, si era portato negli uffici di polizia a formalizzare la denuncia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

