Tokyo 2020, Palmisano: “Ho sognato l’oro e l’ho vinto per davvero”

Tokyo – Questa medaglia d’oro “è pesante, non saprei come festeggiare un compleanno migliore. Devo ancora metabolizzare per crederci veramente, incredibile. Un oro olimpico è una emozione che si realizza, il sogno di ogni bambino, e quando lo fai dici: ‘Ma è possibile, l’ho fatto io’. Avevo sognato la gara e di aver vinto, l’ho sognato e l’ho fatto”. Sono le parole di una emozionata Antonella Palmisano dopo la cerimonia di premiazione per l’oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo.

“Io e Stano, due pugliesi d’oro? Io mi sono sempre rivista in lui, per il percorso, veniamo entrambi da un paesino, per la voglia di emergere –prosegue l’azzurra ai microfoni di Rai Sport-. Lui mi ha detto che era sicuro che avrei vinto e mi ha caricata. La notte l’ho anche sognato e la mattina della gara ho pensato a gioire assieme”.

“Futuro? Non lo so, vorrei continuare ancora e fare tante altre cose, ci devo pensare”, conclude. (Adnkronos)

(foto@Colombo/Fidal)

