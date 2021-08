Torna Sabaudia Studio, l’appuntamento con il festival del cinema italiano

Sabaudia – Ripartono i sogni con il grande schermo. Ripartono i sogni col cinema. Riparte Sabaudia Studios, il festival del cinema italiano, prodotto dalla You Marketing Srl, iniziato ieri, 6 agosto, andrà avanti fino al 13 agosto in piazza del Comune a Sabaudia.

Otto saranno le serate dedicate alla Settima arte, con le migliori produzioni dell’ultima stagione cinematografica, amarcord, retrospettive e tanti ospiti d’eccezione per far evadere e sognare il pubblico in un’autentica arena del cinema e dello spettacolo.

La bellezza del festival Sabaudia Studios non è solo la proiezione dei film sul grande schermo ma anche le confidenze, gli aneddoti, il rivelarsi da parte degli ospiti nel momento del pre-festival, con registi, attori, sceneggiatori che raccontano gustosi retroscena che hanno accompagnato quei film che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Ogni sera, durante i talk-show dei salotti, sarà assegnato il “Premio Duna D’Oro – Città di Sabaudia” ad attori, registi, produttori che nel corso dell’anno o della loro carriera si siano distinti a livello nazionale. Una straordinaria new-entry è la collaborazione di Francesca Piggianelli manager conosciuto e stimato da tutto il mondo dello spettacolo, mentre per la conduzione delle serate ecco Tosca D’Aquino, attrice di cui Sabaudia si è innamorata per le precedenti conduzioni del festival, Flora Canto, conduttrice e attrice, affiancate da Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore.

“Come in tutti i nostri format, abbiamo cercato di mantenere alta la nostra filosofia di inserire e fondere innovazione e dinamicità, per offrire al pubblico uno spettacolo sempre sorprendente – dichiara l’amministratore di You Marketing srl – Il programma di quest’anno dedicherà una retrospettiva al regista e sceneggiatore Paolo Genovese e una serata omaggio al grande indimenticabile Gigi Proietti che ha arricchito, con i suoi modelli e i suoi insegnamenti, le competenze di molti dei nostri migliori attori: la città di Sabaudia è sempre più terra di grande cinema”.

“Sabaudia e il Cinema è un rapporto che affonda le sue radici nei primi anni ’30 del Novecento e che – ha dichiarato il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi – giorno dopo giorno si rinnova e rafforza, rimandando ai tanti che sin dagli albori della città hanno visto nei suoi scenari eterogenei l’ambientazione perfetta di un film, ma anche a coloro che in epoche più contemporanee hanno trovato ospitalità per idee e progetti. Perché se nel 1935 è ‘Il passaporto rosso’ di Guido Brignone ad approdare tra le dune, da lì in poi una carrellata di attori, registi e produttori si è lasciata ammaliare da questa terra d’incanto, consegnando al panorama cinematografico pellicole degne di note.

In molti hanno scorto in questo territorio potenzialità estetiche di enorme valore e nessuno, incrociando i seducenti siti naturali del Parco Nazionale del Circeo e l’architettura razionalista, è riuscito a resistervi. Non è un caso se, a oggi, sono oltre sessanta le produzioni ospitate sul territorio (comprese fiction tv, documentari e spot pubblicitari) e che hanno fatto di Sabaudia semplice location o protagonista della storia e che, ognuna a suo modo, ha dato lustro alla Città e alle sue meraviglie, rafforzando quel legame viscerale che ora vuole proiettarsi nel futuro per un viaggio di continua scoperta”.

Questo il programma completo del festival Sabaudia Studios:

sabato 7 agosto ‘ADDIO AL NUBILATO’, anno 2020, regia: Francesco Apolloni.

domenica 8 agosto ‘ODIO L’ESTATE’, gennaio 2020, regia: Massimo Venier.

lunedì 9 agosto ‘SCHOOL OF MAFIA’, uscito il 24 giugno 2021, regia: Alessandro Pondi.

martedì 10 agosto RETROSPETTIVA dedicata a Paolo Genovese, regista e sceneggiatore.

Quest’anno ricorre il decennale dall’uscita di IMMATURI, film che nel 2011 ha ricevuto ben sei nomination tra David di Donatello e Nastro d’argento. Per l’occasione, durante il prefestival, sarà presente il regista e sceneggiatore PAOLO GENOVESE e verranno proiettati nella stessa serata ben due suoi film: IMMATURI e TUTTA COLPA DI FREUD.

Proiezione di ‘TUTTA COLPA DI FREUD’, anno 2014, regia: Paolo Genovese.

mercoledì 11 agosto SERATA OMAGGIO A GIGI PROIETTI ‘FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA’, anno 2002, regia: Carlo Vanzina.

giovedì 12 agosto ‘DIVORZIO A LAS VEGAS’, anno 2020, regia: Umberto Carteni.

venerdì 13 agosto ‘OSTAGGI’, anno 2021, regia: Eleonora Ivone.

