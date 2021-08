Tragedia in mare a Civitavecchia: 50enne muore annegato

Civitavecchia – Tragedia in mare a Civitavecchia, vicino Roma. Un 50enne rumeno è morto annegato, forse in seguito a un malore, ieri alle 16 circa all’interno di uno stabilimento su Lungomare Garibaldi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Civitavecchia. L’uomo, dopo essere stato soccorso, è stato portato all’ospedale di Civitavecchia dove è deceduto. Per chiarire le cause della morte l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico. (fonte Agi)

