Un professionista di Fondi alla guida dell’ordine dei geometri di Latina

Fondi – È il fondano Antonio D’Angelis il nuovo presidente del Consiglio direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina.

L’incarico rappresenta motivo di orgoglio per i professionisti ma anche per l’intera comunità in quanto si tratta del primo cittadino di Fondi che assume la guida dell’ordine pontino.

Antonio D’Angelis, dottore geometra e professionista apprezzato per dedizione e professionalità ben oltre i confini locali, succede al dottore geometra Sandro Mascitti e resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha incontrato il neoeletto presidente per congratularsi per il prestigioso incarico e per porgergli, a nome di tutta la città, i migliori auguri per l’inizio di questa nuova, impegnativa e importante avventura professionale.

“La nomina di un nostro concittadino alla guida dell’ordine – commenta il sindaco Maschietto – è motivo di orgoglio non solo per la categoria professionale che Antonio D’Angelis rappresenta ma anche per l’intera comunità. L’auspicio è che sotto la sua guida il settore possa vivere una energica ripresa dopo i difficili mesi della pandemia”.

“Tra le priorità – ha commentato il neoeletto presidente – ci sono sicuramente gli aggiornamenti professionali, un tipo di comunicazione più capillare e incisiva, l’innovazione e il dialogo con gli istituti professionali per favorire un maggior accesso di tecnici qualificati alla professione. Ringrazio l’amico Sandro Mascitti per il prezioso lavoro svolto e raccolgo il testimone guardando al futuro con spirito propositivo e volontà di offrire al settore strumenti utili per la crescita”.

