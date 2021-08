Ardea – “Proseguono spediti i lavori di rifacimento del manto stradale della litoranea. In questi due settimane sono stati completati circa 5 chilometri di strada, dal bivio di Lido dei Pini risalendo verso Pomezia fino a Marina di Ardea (in prossimità di via Bergamo), seguendo un programma dei lavori che permetterà di raggiungere presto il confine con Pomezia, peraltro limitando al massimo l’impatto sulla circolazione”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Ardea, che prosegue: “Il lungomare rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Comune e grazie a questo processo di rivalutazione e restyling, che non riguarderà solamente il manto stradale ma anche una rivalorizzazione delle spiagge stesse, vogliamo restituire alla nostra area marittima il giusto decoro. I lavori continueranno nei prossimi giorni fino a raggiungere il confine con il comune di Pomezia. Vi teniamo aggiornati sul proseguimento dei lavori”.

Foto 3 di 3





Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea