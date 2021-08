Formia – “Continuano i controlli via mare e sulle spiagge da parte del personale militare dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia lungo i litorali di Gianola e Vindicio del Comune di Formia, nell’ambito del progetto “Mare Sicuro 2021” disposto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto sull’intero territorio nazionale”. Lo comunica in una nota la Guardia Costiera di Formia

“Nello specifico, i militari della Guardia Costiera, oltre ad assicurarsi della presenza dei bagnini nelle varie postazioni di salvataggio con tutte le dotazioni previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta, hanno verificato l’aspetto del commercio itinerante sul demanio marittimo, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute dall’utenza.

Foto 2 di 2



Sono stati controllati, infatti, vari venditori ambulanti presenti sugli arenili; alcuni di essi, anche se muniti di regolare licenza di commercio rilasciata dal Comune di Formia per la vendita di prodotti non alimentari sul demanio marittimo, sono risultati non in regola in quanto effettuavano l’attività itinerante con l’ausilio di bancarelle su ruote o carretti mobili, alcuni anche di grosse dimensioni, in violazione all’Ordinanza Balneare della stessa Amministrazione Civica che vieta esplicitamente queste modalità di vendita.

Al termine dei controlli, i militari hanno elevato 4 verbali amministrativi per un totale di oltre 4.000 euro di sanzioni, diffidando contestualmente i venditori ambulanti a non utilizzare le bancarelle mobili sul pubblico demanio marittimo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia