Da Astral 70mila euro per le strade di Ardea: al via il cantiere di via Modena

Ardea – Continua l’apertura dei nuovi cantieri nel comune di Ardea per il rifacimento del manto stradale. Sono iniziati i lavori di riasfaltatura di Via Modena, una delle arterie più importanti nella zona di Nuova Florida, che rappresenta un fondamentale punto di collegamento con il litorale.

“La strada – si legge in una nota dell’Amministrazione -, estremamente danneggiata e dissestata per la mancanza di manutenzione negli anni, verrà riasfaltata nei tratti più ammalorata in modo da migliorarne la viabilità”.

“Grazie ad un finanziamento Astral di circa 70.000 euro a cui il comune di Ardea ha avuto accesso, il cantiere di via Modena si aggiunge al processo di riqualificazione del territorio, già iniziato con altri progetti come i lavori sulla zona litoranea attualmente in corso”.

