“Devo andare via”. Leo Messi in lacrime per l’addio al Barcellona – VIDEO

Barcellona - "Devo andare via". Leo Messi in lacrime per l'addio al Barcellona. Il fuoriclasse argentino si presenta in conferenza stampa al Camp Nou e non riesce a trattenere le lacrime prima di iniziare a parlare. Messi lascia il club azulgrana, che non può formalizzare il rinnovo del contratto per problemi di bilancio. L'argentino, destinato a firmare con il Psg ("E' una possibilità"), si congeda rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Buongiorno, non so se riuscirò a parlare. In questi ultimi giorni ho pensato a cosa dire: ero bloccato e lo sono anche ora. E' molto difficile, dopo una vita passata qui: non ero pronto", dice singhiozzando. "Eravamo sicuri che saremmo andati avanti, lo volevamo più di ogni altra cosa: abbiamo sempre dato la priorità al nostro benessere, al fatto di vivere nella nostra casa e goderci la vita a Barcellona, che è meravigliosa", dice Messi coinvolgendo nel discorso la sua famiglia.

"Sono arrivato piccolissimo, avevo 13 anni. Dopo 21 anni me ne vado con mia moglie, con tre" figli "catalani-argentini. Non posso essere più orgoglioso di quello che ho fatto qui. Torneremo, sicuro. Ringrazio per tutto quello che ho vissuto qui, ringrazio il club che è stato sempre al nostro fianco. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà e rispetto: spero che si ricordi questo di me, al di là dei successi sportivi", dice. "Mi sarebbe piaciuto andar via in un altro modo. Avrei voluto farlo in campo, con la gente, avrei voluto sentire l'affetto del pubblico".

Il futuro è al Psg? "Il Psg è una possibilità. In questo momento non c'è nulla di definito con nessuno. Diversi club hanno mostrato interesse, ma non c'è nulla di definito: stiamo parlando, è chiaro". (fonte Adnkronos)