Formia, molesta l’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 30enne

Formia – Scatta il divieto di avvicinamento per ex marito molesto. E’ accaduto a Formia, nella giornata di ieri, 07 agosto 2021, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Cassino per i reati di “Atti persecutori e violazioni degli obblighi di assistenza” nei confronti di un 30enne del luogo, per aver molestato l’ex moglie ed essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

