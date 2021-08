Gaeta, in 3 rischiano di annegare a Sant’Agostino: “gara” di solidarietà per salvarli

Gaeta – Giornata movimentata oggi sulla spiaggi di Sant’Agostino a Gaeta. Sono stati ben 3 i salvataggi effettuati oggi, 8 agosto, e tutti nello specchio d’acqua antistante il Lido Gazebo all’altezza delle boe bianche a 150 chilometri dalla riva.

Tanta paura per le sorti di un uomo di Alatri e due donne, una campana e una venezuelana. I tre sono stati visti annaspare in acqua e immediatamente si è creata una catena di soccorsi.

La 16enne bagnina di salvataggio Chiara Di Sauro, seppure di fronte a una situazione di estrema criticità, non si è persa d’animo e si è attivata per prestare aiuto alle tre persone in difficoltà. La ragazza è rimasta sola per poco, in quanto in breve in suo aiuto è arrivato il collega Marco Marraffino, ma anche l’avvocato Marco Magliuzzi, ex bagnino di salvataggio e il militare della Guardia Costiera Sebastiano Santaniello.

Un gruppo di esperti nuotatori e capaci soccorritori che in breve è riuscito a riportare a riva i tre sfortunati protagonisti della disavventura che, per fortuna, a parte il grande spavento, non hanno riportato conseguenza alcuna.

