Incendio a Montalto, in fiamme 240 tonnellate di poliuretano

Montalto – Incendio a Montalto, nella zona industriale, oggi domenica 8 agosto 2021. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarquinia e Viterbo per domare le fiamme che si sono sviluppate in località Due Pini, nella zona adiacente alla centrale termoelettrica.

L’incendio è avvenuto nel deposito esterno di una ditta che effettua recupero e smaltimento di materiale elettronico ed elettrico e ha coinvolto solo la parte adibita allo stoccaggio di circa 240 tonnellate di poliuretano.

Al lavoro per domare le fiamme 10 unità di personale, un mezzo pesante, un fuoristrada e un’autobotte, il carro per gli interventi a rischio nucleare, chimico, biologico e radiologico e il carro per la protezione delle vie aeree. Sul posto anche le squadre di Protezione civile per il rifornimento idrico.

Le squadre dei Vigili del fuoco, impegnate già da due ore, stanno completando le operazioni di spegnimento dell’incendio. E’ stato richiesto anche l’intervento in supporto dei carabinieri e dell’Arpa.

