Minturno, avevano partecipato ad una violenta rissa: denunciate 5 persone

Minturno – Avevano preso parte ad una violenta rissa e sono stati identificati. E’ successo a Minturno dove ieri, 07 agosto 2021, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno deferito in stato di libertà cinque persone del luogo per essere stati identificati come i partecipanti ad una rissa, avventa per motivi legati ai confini di proprietà, nel corso del quale uno dei deferiti aveva utilizzato una spranga di ferro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

