Raccolta differenziata, al via a Torvaianica il progetto “Un jingle per l’ambiente”

Pomezia – Ha preso il via sul litorale di Torvaianica “Un jingle per l’ambiente”, il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con Formula Ambiente e Cns, curato da Achab Group – che prevede una serie di attività ludiche per imparare, divertendosi, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo.

Attraverso la presenza di info-point e operatori itineranti, il pubblico sarà coinvolto in vere e proprie esibizioni danzanti per promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti. Sono 8 le giornate in cui Torvaianica si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico aperto a tutti: 6-7-8, 13-14-15, 21-22 agosto dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

“Dopo il successo di ‘Ti Riciclo una canzone’ – ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini – torna per il secondo anno consecutivo, sul litorale di Torvaianica, la campagna di sensibilizzazione per diffondere la cultura della raccolta differenziata e della riduzione a monte dei rifiuti. Denominata ‘Un jingle per l’estate’, l’iniziativa vuole coinvolgere residenti e turisti in modo divertente, veicolando contenuti sulla sostenibilità ambientale e buone pratiche che poi possono essere riproposte a casa”.

“Con una percentuale di raccolta differenziata sopra il 71% e la tariffa Tari più bassa dei Comuni della provincia di Roma tra i 40 e i 75mila abitanti – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – Pomezia si conferma una Città virtuosa in materia di rifiuti e all’avanguardia nella sperimentazione delle nuove tecnologie ambientali. Cittadini consapevoli e coinvolti, servizio di qualità e Città pulita sono gli ingredienti necessari per proteggere l’ambiente in cui viviamo, ponendo le basi per un futuro più green”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia