Ostia- “Siamo in balìa degli scarafaggi da giorni“. E’ l’appello disperato che i residenti di Ostia Antica lanciano a ilfaroonline.it, denunciando la situazione di degrado ed abbandono che sta vivendo chi abita in via del Collettore Primario-via Secondiano Campanari, alle prese con una vera e propria infestazione di cavallette e locuste, che arriverebbero dai campi agricoli antistanti le abitazioni, alle quali si aggiungono le blatte che, a causa dell’eccessiva calura, fuoriescono da tombini, tubature e discendenti:

“Non possiamo nemmeno tenere aperta una finestra – raccontano i residenti a ilfaroonline.it -. Siamo completamente barricati in casa perché gli scarafaggi hanno invaso la strada, i nostri giardini e sono entrati all’interno delle abitazioni.

Arrivano tutti dai campi agricoli che abbiamo davanti, probabilmente per la terra che vi hanno riversato a causa di uno scavo per l’ampliamento del canale, che è stato messo in atto da mesi. Se a questo si aggiunge le temperature da record che stiamo sfiorando, ecco spiegata l’infestazione”.

“Non sappiamo più come fermala, abbiamo bisogno di aiuto – spiegano – e ci sentiamo abbandonati a noi stessi. Urge un’imminente disinfestazione, che abbiamo già segnalato al Comune, ma senza avere risposta, così come abbiamo contattato l’Ufficio Tutela e Ambiente. Bisogna intervenire, ma urgentemente!”.

Non solo infestazione di scarafaggi, ma una situazione di degrado ed incuria è quella che incombe sui residenti di via del Collettore Primario-via Secondiano Campanari: “La strada è invasa sa sacchi dell’immondizia gettati qua e là – raccontano i residenti -. Siamo sommersi dai rifiuti e si crea disagio anche per le condizioni igieniche.

Inoltre, l’erba dei campi agricoli è infestata da zecche e non viene tagliata da tempo. Il rischio è che, essendo secca, con il caldo potrebbe prendere fuoco”.

Ecoitalia solidale X Municipio: “Urge una repentina bonifica delle aree interessate”

“Le estreme temperature di questi giorni – -con sabbia proveniente dal deserto del Sahara hanno agevolato, molto probabilmente, l’arrivo di questo tipo di cavallette e/o locuste non usuali delle nostre campagne”. Cos’, in una nota stampa, Gaetano Di Staso, presidente Coordinatore Ecoitalia Solidale X Municipio e Litorale.

“Da non sottovalutare – spiega – anche l’invasione di blatte che in questi giorni di calura eccessiva fuoriescono da tombini, tubature e discendenti, invadendo giardini e scantinati. Sarebbe opinabile un intervento degli enti sanitari preposti per una necessaria e repentina bonifica delle aree interessate”.

