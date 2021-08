Scauri, assembramento di avventori in barba al Covid: chiuso un locale

Scauri – Assembramenti e nessun distanziamento sociale. E’ quanto accaduto a Scauri di Minturno, dove nella nottata dell’8 agosto 2021, nel corso di predisposti servizi finalizzati al controllo delle normative emanate in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, i militari della locale stazione hanno disposto la chiusura di un esercizio commerciale per aver riscontrato un assembramento di avventori in violazione del previsto distanziamento sociale.

