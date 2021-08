Tragedia sulla spiaggia di Focene: ha un malore e muore

Fiumicino – Una tragedia quella accaduta nel tardo pomeriggio di oggi, 08 agosto 2o21, sulla spiaggia di Focene: un uomo ha perso la vita probabilmente a causa di un malore. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte di un bagnino e del personale di un’ambulanza. Sul posto presente la Polizia Locale di Fiumicino ed i volontari dell’area emergenze della Misericordia che hanno recuperato la salma sulle dune.

In precedenza, sempre sulla costa di Focene, l’eliambulanza aveva soccorso un bimbo di tre anni che aveva accusato un principio di annegamento e che, una volta stabilizzato sulla spiaggia, è stato trasportato, cosciente, al policlinico Gemelli di Roma. (Fonte Ansa)

