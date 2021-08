18enne sospeso su un costone a 15 metri d’altezza, paura a Ponza

Ponza – Paura nella giornata del 6 agosto scorso, quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel territorio del Comune di Ponza a seguito di una segnalazione di un soccorso a persona. Nello specifico la richiesta riguardava un ragazzo in difficoltà su una parete nella zona di Cala Parata.

Il ragazzo era in difficoltà, a un’altezza di circa 15 mt. Il personale dei vigili del fuoco dislocato in questo periodo sull’isola (in seguito ad un accordo con la Regione Lazio), dopo essere stato traghettato sul posto dalla motovedetta cp 857 della Capitaneria di Porto di Ponza, ha iniziato le manovre saf di calata e recupero in parete del diciottenne lombardo in difficoltà. Spaventato, ma illeso, il ragazzo è stato portato in lungo sicuro.

