Aiutare il territorio: secondo reclutamento della Misericordia Fiumicino

Fiumicino – La Misericordia di Fiumicino continua ad essere impegnata su tutti i fronti per aiutare il territorio e non si è mai fermata. La squadra è alla ricerca di altri nuovi aspiranti volontari per ampliare il proprio organico e per fare meglio quello che fa da sempre: essere al fianco dei cittadini.

Quello che la Misericordia sta cercando sono persone che abbiano un cuore grande e tanta voglia di mettersi in gioco. In poche parole, l’obiettivo è arruolare gente al servizio della gente.

Il corso sarà un reclutamento “straordinario”, i cui i neo-volontari si occuperanno dell’area sociale. Un eventuale percorso per arrivare ad affacciarsi nel mondo sanitario, prevede dei corsi più specializzati. Ciò non toglie che, una volta diventati volontari per il sociale, si possa un giorno raggiungere anche questo ambito, fino a poter salire a bordo dell’ambulanza della Misericordia.

La candidatura si può effettuare direttamente sul sito delle Misericordie

Inviando una mail alla Misericordia di Fiumicino a misericordia.sociale@gmail.com

Oppure contattando il numero 3459766988

