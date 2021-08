Aranova, Caroccia: “Potenziamento e modifiche a supporto della rete idrica”

Fiumicino – “Ad Aranova sono in corso i lavori per il potenziamento e alcune modifiche a supporto della rete idrica, dove Ace Ato 2 sta intervenendo precisamente in via Austis, poi in via Elini”. Lo comunica in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Si tratta di lavori – spiega Caroccia – che si vanno ad aggiungere ai sezionamenti ed alle manovre fatte nel corso del mese di giugno sull’adduttrice portante che passa sul lato Aurelia-Torrimpietra. Con questi interventi si continuerà a dare maggior flusso idrico alla zona di Aranova”.

“Come Amministrazione Comunale – conclude l’Assessore – stiamo sollecitando Acea per l’apertura, nel più breve tempo possibile, del cantiere per il serbatoio di accumulo, al fine di dare al servizio idrico fornito dall’azienda una portata ed una potenza maggiore”.

