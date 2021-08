Ardea, via Modena asfaltata male. Il Sindaco: “Il finanziamento di Astral non basterà”

Ardea – “Non basterà il budget previsto da Astral per la sistemazione di Via Modena”. Così in una nota il Sindaco di Ardea Mario Savarese fa sapere ai cittadini che sono stati riscontrati diversi problemi durante i lavori nell’ultimo cantiere stradale aperto, quello di via Modena. Problemi che costringeranno il Comune a spendere soldi, dato che il finanziamento ottenuto da Astral non basterà (leggi qui).

“Grattando con la fresatrice stradale il vecchio e ammalorato tappetino di asfalto – spiega il primo cittadino -, un’amara sorpresa è balzata evidente agli occhi degli operai: la vecchia pavimentazione era stata appoggiata direttamente sulla terra battuta ed era completamente assente il conglomerato bituminoso aperto, il così detto binder”.

“Si è resa a questo punto necessaria anche la stesura del binder – prosegue – nei tratti mancanti con un considerevole aumento dei costi. Questo lavoro imprevisto esaurirà il budget senza consentire il completamento del lavoro come da progetto”.

“Stiamo cercando di rimediare facendoci carico, direttamente come Comune, dei lavori necessari al completamento dell’opera”, conclude Savarese.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea