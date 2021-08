Fiumicino, Caroccia: “In corso i lavori di riasfaltatura nel quartiere di Pesce Luna”

Fiumicino – “Da lunedì inizierà un importante cantiere di riasfaltatura su via Pesce Luna lungo il tratto dove Acea Ato 2 ha posizionato una nuova condotta idrica (leggi qui) sostituendo la vecchia che creava frequentemente rotture idriche, e stradali”. A dichiararlo in una nota stampa, è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Il tratto su Pesce Luna – spiega l’Assessore – sarà eseguito fino al centro abitato, escludendo il tratto finale che rientra nei prossimi interventi di allargamento della strada, fino all’area di cantiere legato al porto commerciale, Inoltre, abbiamo stabilito con i tecnici di estendere l’intervento di ripristino anche ai tratti stradali del quartiere che ne hanno necessità, come via dei Mitili, via degli Scampi, tratto di via delle Aragoste, tratto di via delle Cernie, e altri tratti ammalorati.

“Si tratta di interventi – conclude Caroccia – che l’Assessorato ai Lavori pubblici fa in collaborazione con la struttura tecnica di Acea Ato 2“.

