Fiumicino – “Abbiamo varcato quel cancello come avieri Vam 84° Corso per l’ultima volta, felici e contenti, sventolando il congedo tra le mani esattamente il 5 marzo del 1979. Eravamo partiti per Viterbo il 6 marzo 1978, e dopo due mesi di addestramento (segnati tragicamente prima il 16 marzo dal tragico rapimento di Aldo Moro in via Fani e poi il 9 maggio dall’assassinio dello statista democristiano) siamo stati assegnati al VI Deposito centrale di Fiumicino, oggi Ctr (Centro tecnico rifornimenti). Finalmente – raccontano -, dopo un anno, era terminata la nostra naja”.

Dopo 43 anni quei giovani avieri hanno varcato nuovamente la soglia di quel cancello in ferro; gli stessi compagni di allora, gli stessi sorrisi, la stessa goliardia… con qualche capello bianco in più.

Foto 3 di 12























“E’ stata un’emozione forte rivedere il corpo di guardia, dove per 24 ore alloggiavamo alternando i turni di guardia nell’arco della giornata, e soprattutto quelle torrette dove ognuno di noi è salito e sceso almeno 150 volte per i turni di guardia,

Come non ripensare ai momenti nei quali il freddo e il gelo si impadronivano di chi era di guardia, protetto solo da una coperta sistemata sulle spalle, e assistito da una bustina di “cordiale” e una barretta di cioccolato fondente. Momenti indelebili nei ricordi di chiunque sia stato VAM in qualsiasi caserma dell’Aeronautica Militare”.

“Una rimpatriata – concludono – resa possibile dal comandante del Ctr col. Ciro Piergianni, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti”.

Quella caserma, punto di riferimento del territorio, con le sue mille storie da raccontare (chi non ricorda, ad esempio, l’epico aereo giallo?) era e resta un simbolo di efficienza e di valori. Per non parlare dei VAM poi, avieri che mitra in mano, insieme ai carabinieri, furono protagonisti a Sigonella del momento più delicato dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, tanto da meritare l’elogio pubblico del presidente delle Repubblica Francesco Cossiga.

L’aeronautica militare può andare orgogliosa dei suoi militari, che fossero di naja o di carriera. E a tutti ha dato disciplina, ricordi, emozioni. Non è un caso se a distanza di decenni quel cancello in ferro resta una porta aperta… nel cuore di ogni aviere.