Gaeta, deposta la corona ai Caduti in onore della Madonna di Porto Salvo

Gaeta – Nella giornata di domenica 8 agosto 2021, in Gaeta, si è svolta in sicurezza e nel rispetto delle limitazioni imposte dal periodo emergenziale, la tradizionale e partecipata cerimonia religiosa di deposizione in mare, nelle acque di Punta Stendardo, della corona ai Caduti in onore della Madonna di Porto Salvo.

Nell’ambito della più ampia cornice di ordine e sicurezza pubblica predisposta dalla Questura di Latina, la Capitaneria di porto di Gaeta ha disciplinato e coordinato le attività programmate in mare ai fini di sicurezza della navigazione e portuale, con l’impiego delle varie unità navali messe a disposizione dalle Forze dell’ordine e di Polizia, dai Vigili del Fuoco e dalle varie associazioni locali per il buon andamento delle celebrazioni.

Tutto il weekend appena trascorso è stato particolarmente intenso per la Capitaneria di porto di Gaeta ed i suoi uffici dipendenti, con tanti interventi di assistenza e soccorso in mare, compito primario della Guardia Costiera. Fondamentale, in alcune occasioni, anche il professionale intervento della rete di assistenti ai bagnanti presente sui litorali pontini, con il coordinamento della Capitaneria di porto.

