Giro di vite sui controlli a Ostia: 4mila euro di multe per due negozi

Ostia X Municipio – Nel fine settimana è stato attuato un articolato dispositivo di controlli sul litorale di Ostia, per la prevenzione e repressione dei reati in genere e, specificatamente, per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del “lavoro nero” da parte dei Carabinieri di Ostia che si sono avvalsi anche della collaborazione dei militari specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma.

Nell’ambito di tale dispositivo, numerosissime sono state le verifiche eseguite negli esercizi commerciali operanti sulle spiagge di Ostia, tese anche a garantire il rispetto delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica.

Nel corso dei molteplici controlli sono state accertate violazioni in materia di sicurezza alimentare in 2 esercizi commerciali e sono state elevate, a carico dei rispettivi gestori, sanzioni amministrative per circa 4.000 euro.

