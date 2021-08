L'approfondimento

“Invasione ” di monopattini a Ostia e Fiumicino. Ecco chi c’è dietro

Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo

Fiumicino già da tempo, Ostia da adesso. L'”invasione” dei monopattini sul litorale – al netto delle polemiche sull’utilizzo indiscriminato fatto dagli utenti – si sta completando. L’avvio delle attività a Ostia segue infatti la recente apertura del servizio, a Fiumicino, in un’area di oltre 17 Km2 che comprende Fregene, Focene, Isola Sacra, Lido Del Faro, Passoscuro e Maccarese. Ma chi c’è dietro a tutto questo? C’è la Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l. Helbiz Inc ha infatti annunciato in data 8 febbraio 2021 un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq. Helbiz è dunque leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. E adesso… tocca al litorale. (Il Faro online)