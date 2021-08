Le crew di Parco Leonardo stravincono l’MC Hip Hop Contest 2021 Summer Edition

“Ops, I did it again” (trad.:ops, l’ho fatto di nuovo), ma non ci si abitua mai ad essere i migliori e nuovamente i campioni d’Italia. Dopo una straordinaria vittoria mondiale nel 2019 (leggi qui), la Stratos asdc con le sue strabilianti crew, guidate dall’intramontabile insegnante Antonio Buonavoglia, non si è arresa allo stop imposto dalla pandemia, ed appena è stato possibile si è rialzata ed è ritornata in pista con i suoi ballerini confermando non solo le proprie qualità e talenti, ma suscitando negli appassionati sostenitori emozioni indescrivibili, pari senza meno a quelle che i nostri atleti olimpici ci stanno dando in questo periodo a Tokyo 2020.

Un’edizione speciale e completamente rivisitata questa del 2021, la ventiseiesima, che ha mantenuto inalterata l’energia che da un quarto di secolo rende unico l’Mc Hip Hop Contest. Una summer edition che ha sostituito, causa covid-19, la tradizionale che usualmente avviene in gennaio. Meno squadre in gara, non più di 14 elementi per gruppo, queste le restrizione imposte dall’organizzazione. Ma finalmente la prima gara in presenza, quindi, dall’inizio di un periodo storico e sociale del tutto particolare e triste. E triste è stato di sicuro per i ballerini Stratos che avevano una grande voglia di tornare sul palco dopo una anno e mezzo di fermo dalle esibizioni dal vivo, che ha minato fortemente la determinazione nella loro passione ed entusiasmo. La loro energia e passione in gara è stata palpabile e travolgente, credendoci sempre e non mollando mai nonostante le difficoltà del momento.

Le grandi vittorie di Alphakids, AlphaCode e Omega crew

Ecco quindi le crew di Parco Leonardo e le relative categorie, che alle finali del 30 luglio sono salite sul gradino più alto del podio del Palazzo del Turismo di Riccione, aggiudicandosi le meritatissime medaglie d’oro.

• AlphaKids : 1 classificato nella categoria Young (Under 16), la crew è composta da Giulia Folegnani, Filippo Castro, Giorgia Buonfrate, Andree Incelli, Eleonora Angelini, Teodora Tucciarone, Sara Dello Margio.

• AlphaCode: 1 classificato nella categoria Adult. La crew è composta da Cristian Chiavetta, Luigi Iancu, Francesco Scozzari, Marika Palmese, Giada Goracci, Andree Incelli.

• O-mega Crew: 1 classificato nella particolare categoria “sperimentazioni coreografiche”, la crew è composta da Beatrice Romano, Angelica Anconetani, Emiliano Felicioni, Ginevra Castro, Tommaso Allucci, Aurora Gabrielli, Giada Goracci, Cristian Chiavetta, Luigi Iancu, Giulia Folegnani, Giorgia Buonfrate, Eleonora Angelini, Filippo Castro, Sara Dello Margio.

Anche i piccolissimi Gammakids, considerati dapprima una scommessa e oggi una vera e propria promessa dell’Hip Hop, hanno raggiunto un livello altissimo confrontandosi nella categoria superiore nonostante fossero molto più piccoli, raggiungendo una agguerritissima finale e arrivando in quinta posizione su 11 crew.

Obiettivo raggiunto: Crew of the year

Inoltre, quest’anno è stato conquistato anche un traguardo importantissimo, quello di partecipare al prossimo “Crew of the Year” all’edizione di gennaio. La gara è un vero e proprio “contest nel contest” ovvero una competizione dove gareggiano le migliori quattro crew italiane direttamente invitate dall’organizzazione MC Hip Hop. Palinsesto vuole che la sera che precede la finalissima sia sempre dedicata a tale spettacolo dove i gruppi si esibiscono in due coreografie a tema imposte dall’organizzatore poco tempo prima dell’evento. Un premio altrettanto prestigioso e quest’anno, avendo vinto nelle loro due categorie, gli Alphacode e O-mega hanno ottenuto accesso diretto alla Crew of the year.

Una trasferta di quattro giorni sofferta ma molto proficua quindi per la scuola di danza fiumicinese che ha superato qualsiasi migliore aspettativa.

Una grande sfida: parla Roberta Corradini

“Siamo stati fermi per tanto tempo senza poter programmare nulla – commenta Roberta Corradini, titolare Stratos – erroneamente considerati luoghi a forte possibilità di contagio. In poco tempo i ragazzi invece sono riusciti a prepararsi per tornare a fare quello che ci appassiona e che avevamo lasciato in stand by. Abbiamo visto delle gare ad altissimo livello, noi eravamo partiti solo con l’obiettivo di ricreare spirito di gruppo, integrare nuovi allievi, riprovare l’emozione del palco, ma alla fine è arrivata anche la vittoria in ogni categoria, non si poteva chiedere di meglio. Adesso un meritato riposo e da settembre riprendiamo a prepararci perché ci sono sempre nuovi obbiettivi da raggiungere.”

Così ringrazia la Corradini sui social della scuola al ritorno da Riccione: “ I nostri ragazzi sono una grande forza della natura!! Grazie al nostro insegnante coreografo Antonio Buonavoglia che è stato capace di preparare questi ragazzi, vecchi e nuovi, in pochissimo tempo tirando fuori il meglio da ognuno. Grazie a tutti gli allievi che non hanno mai mollato lasciandosi abbattere dalla noia o facendosi distogliere dalla loro passione. Grazie ai genitori che con sacrificio aiutano i propri figli a tenere accesa questa fiamma della passione.”

La Stratos, che nell’inverno 2020/2021 ha inaugurato la sua nuova sede al secondo piano del Centro Commerciale Leonardo, ha continuato sempre nell’intento di coinvolgere e motivare gli animi e i cuori dei propri ragazzi. Questa competizione è stato quindi un toccasana per la loro autostima e voglia di fare, nonché un autentico successo.

