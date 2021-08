“L’ultimo Gattopardo” di Tornatore dà il via alla rassegna cinematografia di Vigna la Corte

San Felice Circeo – Domani sera, 10 agosto 2021 , alle ore 22:oo, a Vigna la Corte prenderà il via una rassegna cinematografica in sei appuntamenti, organizzata da Amor per Circeo – all’interno della manifestazione culturale “Mediterranea- La civiltà blu” – resa possibile grazie alla collaborazione fra il Comune di San Felice Circeo e la Titanus, storica casa cinematografica italiana fondata nel 1904, con il sostegno della rete di imprese “Mito di Circe”.

Il primo appuntamento con il grande schermo vedrà la proiezione de “L’ultimo gattopardo: ritratto di Goffredo Lombardo”, documentario/omaggio al grande produttore cinematografico – presentato fuori concorso alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore.

Il regista siciliano parteciperà all’evento in diretta streaming, mentre a Vigna la Corte saranno presenti Massimo Veneziano, amministratore delegato della Titanus, e Guido Lombardo presidente Titanus e nipote di Gustavo, fondatore della casa cinematografica.

“Siamo onorati di avere con noi il premio Oscar Giuseppe Tornatore – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – e i vertici della Titanus, casa cinematografica che ha scritto la storia del grande schermo in Italia e che ringraziamo per la collaborazione all’organizzazione di queste serate. Mi fa doppiamente piacere che la nostra rassegna cinematografica si apra con un documentario su Goffredo Lombardo, tanto per lo spessore e la storia del personaggio, quanto per la sua vicinanza al nostro paese, dove veniva spesso e dove fu addirittura attaccato da un pescecane, riuscendo a sfuggire a ben sei attacchi del predatore, diventando alcuni giorni dopo protagonista della sua cattura.”

“Ci auguriamo – conclude il sindaco – che la partnership con la Titanus porti ad altre rassegne cinematografiche, per far rivivere ai più grandi la magia vissuta da ragazzi, e per far conoscere ai più giovani i grandi capolavori del cinema.”

“L’ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo” è stato realizzato attraverso le interviste ad attori, registi, sceneggiatori, musicisti, tecnici, critici e collaboratori che hanno lavorato con lui. Tra gli intervistati: Dario Argento, Alberto Bevilacqua, Cristiana Capotondi, Burt Lancaster, Alain Delon, Ciro Ippolito, Sophia Loren, Mario Monicelli, Ermanno Olmi, Gabriella Pession, Francesco Rosi, Ettore Scola, Neri Parenti, Folco Quilici, Elena Sofia Ricci, Carlo ed Enrico Vanzina, Carlo Verdone, Lina Wertmüller e il Maestro Ennio Morricone, che ha curato le musiche originali del film.

(Foto- Twitter @GTornatorefilms)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo