Maternità, Capolei: “Aiuto economico alle coppie che accedono alla procreazione medicalmente assistita”

Regione Lazio – “Il diritto di essere mamma appartiene a tutte le donne. Ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà di chi, ingiustamente, non è riuscito a raggiungere l’obiettivo tanto desiderato di diventare genitore. Personalmente posso dire di avere molti amici che, per problemi di varia natura, anche economici, non sono riusciti a creare una propria famiglia“. Così in una nota, Fabio Capolei, consigliere Regionale del Lazio.

“In queste settimane – prosegue il Consigliere regionale – abbiamo lavorato molto per provare a portare soluzioni concrete a difesa del diritto alla genitorialità. In tal senso, attraverso un nostro emendamento alla Proposta di legge regionale n. 294, approvata in questi giorni in Consiglio regionale, abbiamo ottenuto l’istituzione del “Fondo regionale per il sostegno alle coppie per le spese legate alla PMA”. Risorse per aiutare le coppie con problemi di infertilità o sterilità che vogliono accedere alle tecniche di ultima generazione di procreazione medicalmente assistita.

Al momento per questo fondo, aggiuntivo alle somme messe a disposizione dal Governo, è prevista una autorizzazione di spesa di 750mila euro a copertura del triennio 2021-2023 (150mila euro per il 2021, e 300mila euro per le annualità 2022 e 2023). L’impegno nei prossimi anni, però, è quello di destinarvi risorse in relazione al numero di domande ammesse presentate dai cittadini, dunque anche maggiori rispetto a quelle attualmente stanziate”.

“Ringrazio il Consigliere Pino Simeone, presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia, – conclude Capolei – e primo firmatario dell’emendamento, con cui ho lavorato intensamente in queste settimane”.

