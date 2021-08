Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio del fronte temporalesco del weekend su tratti del Nord Italia l’alta pressione africana tornerà ad espandersi dalle basse latitudini mediterranee verso quelle più settentrionali. Porterà con sé masse d’aria roventi dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, determinando oltre a condizioni di tempo stabile su quasi tutte le regioni anche un ulteriore incremento delle temperature. A differenza delle precedenti ondate di calore, questa volta l’anticiclone africano non si limiterà ad abbracciare solo il Centro-Sud, ma gradualmente anche il Nord Italia vedrà le temperature aumentare in misura abbastanza evidente nel corso della nuova settimana, seppur meno intensamente che sul resto dello Stivale. Ecco come dovrebbe essere la prossima settimana:

METEO LUNEDÌ 09 AGOSTO. Ancora un po’ di variabilità sulle zone alpine con possibilità di qualche rovescio o breve temporale diurno sui settori centro-orientali, fin sulla fascia prealpina e localmente su quella pedemontana lombarda ma in esaurimento in serata. Sul resto d’Italia in prevalenza soleggiato con cieli offuscati da velature e sottili stratificazioni alte, specie al Centro-Sud. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutta Italia con punte di 42°C sul Materano e sulle zone interne della Sicilia ionica.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: anticiclone africano in ulteriore rinforzo sul Centro-Sud della Penisola, a garanzia di tempo stabile sulle regioni del medio Tirreno, tra sole e cieli a tratti sporcati dal pomeriggio dall’ingresso di velature talora estese sul Lazio, ed entro sera anche su Toscana ed Umbria. Temperature in aumento nelle massime, con picchi locali di 35-38°C sulle aree interne e fondovalle Tosco-Umbro e Laziali. Venti deboli o a tratti moderati da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 38-40°C sui settori interni e nei fondovalle Tosco-Umbro e Laziali, in particolare a partire da martedì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni. Altrove temperature tra 32-36°C, con valori meno caldi sulle coste, ma con clima più umido. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo innocue velature o nuvolosità stratificata talora estesa, in transito tra lunedì e martedì.

Fonte: 3B Meteo