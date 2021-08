Poggio: “A Fiumicino mancano i luoghi per fare sport”

Fiumicino “Le Olimpiadi ci hanno mostrato l’importanza dello sport a livello sociale e aggregativo. Ma anche quanto conti avere delle strutture all’altezza. La vicina Ostia con il Palafijlkam, il Polo Natatorio e le Fiamme Gialle sforna ogni anno decine e decine di atleti di altissimo livello, molti dei quali medagliati”.

Lo afferma in una nota Federica Poggio, per la Lega-Salvini Premier. “Dispiace invece non si possa dire lo stesso di Fiumicino dove al di là degli spot che ogni tanto vengono declamati i luoghi per fare sport non ci sono e quei pochi o sono chiusi e in malora o insufficienti.

Il palazzetto dello sport di viale Danubio e il Cetorelli ne sono uno degli esempi. In otto anni nello sport il Comune ha investito una media di 20mila euro l’anno. In otto anni si è riusciti solo ed esclusivamente ad annunciare una struttura polivalente ad Aranova. Bella ma purtroppo assolutamente insufficiente.

E così i nostri ragazzi continuano a non poter scommettere sul proprio talento. A non avere gli strumenti per poter sognare, per poter stare insieme, per condividere qualcosa che non sia piattezza e sfiducia in chi li amministra. E forse è proprio questo il grande fallimento dell’amministrazione Montino. Aver fatto passare per oro il semplice riflesso di quello che si è poi rivelato solo un coccio di vetro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino