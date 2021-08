Vaccino Covid-19 ad Ardea: il 10 agosto Open day al Lido dei Pini

Ardea – Rimane stabile in numero dei cittadini positivi al Covid. “L’aumento dei casi che si stava registrando le settimane precedenti – spiega l’assessore Possidoni – non è continuato questa settimana, anche i nuovi positivi sono sempre più i giovani. Per la vaccinazione di queste categorie saranno ulteriori comunicazioni da parte della Asl nei prossimi giorni.

Nel frattempo, vi ricordo l’open day organizzato per martedì 10 Agosto dalle 16 alle 19.30 nella zona di Lido dei Pini (Via delle Pinete 121, adiacenti Bcc. Come richiesto da molti di voi, abbiamo cercato di distribuire sul territorio queste giornate in modo da ridurre le distanze dei cittadini, da una zona all’altra. In base al numero di cittadini che si presenteranno nei prossimi open day, definiremo anche le date per Settembre.

La vaccinazione rappresenta una modalità di riduzione del rischio di infezione ed ospedalizzazione per Covid19 e per questo abbiamo fatto il massimo per organizzare queste giornate nel nostro Comune, in collaborazione con Asl Roma 6 e Croce Rossa Italiana di Ardea. E devo dire che la risposta dei cittadini è stata positiva”.

