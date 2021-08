Cancro del colon retto e del tumore cervico vaginale, partito lo screening a Fiumicino

Fiumicino – E’ partita lunedì 9 agosto la campagna straordinaria di screening per la prevenzione del cancro del colon retto e del tumore cervico vaginale organizzata dalla Asl RM3 in collaborazione con il Comune di Fiumicino e la Misericordia. Per la campagna sarà utilizzato il camper già utilizzato con grande successo per la campagna vaccinale, messo a disposizione dalla Misericordia.

Al camper saranno presenti personale sanitario della Asl RM3 pronto a rispondere a tutte le domande, oltre che ad eseguire i test previsti dalla campagna. A supporto dei sanitari, le volontarie e i volontari della Misericordia di Fiumicino.

Possono accedere allo screening tutte le persone residenti nel territorio della Asl Rm3 (quindi non solo a Fiumicino).

Non è richiesta la prenotazione.

Ecco il calendario della campagna:

Piazzale Molinari (ex Mediterraneo)

9-10-11-12-13-14-16 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30

domenica 15 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

Via Porto Conte n. 2 (Centro anziani) Fregene

17-18-19-20-21-23 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30

domenica 22 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

Via Serrenti (parcheggio della scuola) Passoscuro

24-25-26-27-28-30 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30

domenica 29 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

