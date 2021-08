Cerveteri, questa sera all’Etruria Eco Festival “La Rappresentante di Lista”

Cerveteri – Entra nel vivo la nuova edizione dell’Etruria Eco Festival organizzato dall’Associazione Febbre 90° con il patrocino del Comune di Cerveteri. Ad esordire sul palco della XV edizione del festival, presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare di Cerveteri – sarà La Rappresentante di Lista che dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amare” continua il suo tour presentando dal vivo il quarto album “My Mamma”.

Il gruppo formatosi nel 2011 a Palermo, per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, approda per la prima volta sul Lungomare di Cerveteri per un concerto che sarà anticipato prima dal live di Marco Castelluzzo in arte Wepro e a seguire il trio Melancholia, già protagonista dell’ultima edizione di Xfactor.

I Lrdl sono reduci dalla recentissima pubblicazione del nuovo singolo “Vita”, un brano che ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Il brano, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica e descrive di un viaggio fuori dagli schemi. Ad aprire lo show dei Lrdl saranno Benedetta, Fabio e Filippo ovvero i Melancholia e Marco Castelluzzo in arte Wepro.

Il gruppo di Foligno percorre strade musicali cupe ed emozionali incrociando rock, urban, elettronica e dark. Presentano, attraverso un itinerario elettronico e catartico per la rinascita del live, il “Melted Skin Live Streaming Show” dove il tema centrale dell’esibizione è la “potenza”. Wepro, il progetto solista del cantante e autore Marco Castelluzzo, invece proporrà un rock energico con venature pop cantautorali.

L’Etruria Eco Festival quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, location oggetto di una profonda opera di restyiling. Il festival è fortemente voluto dall’amministrazione comunale rappresentata del Sindaco Alessio Pascucci e dall’Assessore alla Cultura Federica Battafarano.

flussi d’ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall’ultimo decreto legge nazionale: per accedere all’area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d’identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso.

Il pubblico potrà vivere l’evento in sicurezza in un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro dove si alterneranno musica e spettacolo e incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri