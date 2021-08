Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano, già presente da giorni alle latitudini mediterranee e responsabile di una prolungata ondata di caldo sulle nostre regioni meridionali, si irrobustirà ed intensificherà ulteriormente in settimana ed estenderà la sua influenza anche al Nord Italia. Sarà una settimana non solo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma anche e soprattutto molto calda con temperature in ulteriore aumento e afa sempre più alle stelle. Solo l’arco alpino rimarrà parzialmente scoperto ed esposto ad un blando flusso occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell’anticiclone, responsabile di una lieve variabilità diurna. Per il Centro-Sud invece si segnala il transito di stratificazioni alte che offuscheranno a tratti il sole, specie nella giornata di martedì.

METEO MARDETI’ 10 AGOSTO. Nord: Giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni; qualche nube in più dalle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini di Nordest, con possibili isolati rovesci. Temperature in lieve ascesa, massime tra 32 e 37. Centro: Tempo stabile con sole e qualche velatura o innocua nube stratificata di passaggio. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 33 e 38.Sud: Giornata di gran caldo, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 36 e 41.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano per una giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, tra sole, velature e nubi stratificate in transito a tratti localmente compatte, specie sul Lazio al pomeriggio. Temperature in forte aumento nelle massime, con caldo molto intenso; previsti picchi di 38-40°C sulle aree interne e fondovalle, Umbro-Laziali, in particolare tra Ternano, Valle del Tevere, Est-Nordest Romano e Ciociaria. Altrove massime tra 33-37°C, mentre sulla costa non si supereranno i 31-33°C ma sarà molto umido. Mare poco mosso, tendente a mosso in serata sul Lazio.

Commento del previsore Lazio

SETTIMANA DAL TEMPO STABILE TRA SOLE E STRATI, MA CON GRAN CALDO E AFA IN ARRIVO; ATTESE PUNTE DI 38-41°C SULLE INTERNE – sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 38-41°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro-laziali, in particolare a partire da martedì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni. Altrove temperature tra 32-36°C, con valori meno caldi sulle coste, ma con umidità alle stelle; afa opprimente da metà settimana nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo le coste. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo innocue velature o nuvolosità stratificata talora estesa, in transito tra lunedì e martedì.

Fonte: 3B Meteo