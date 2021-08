Minturno, vendono una collana e non danno i soldi al proprietario, poi lo minacciano: denunciati

Minturno – I Carabinieri di Minturno hanno denunciato in stato di libertà tre persone per il reato di “minaccia ed appropriazione indebita”.

I prevenuti dopo aver venduto una collana in oro consegnatagli dallo stesso proprietario non hanno corrisposto a quest’ultimo la parte del ricavato ammontante ad euro 300, minacciandolo per la pretesa avanzata.

Nel medesimo contesto, il proprietario della collana è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato poiché aveva falsamente riferito all’arma di scauri di aver subito un furto con strappo della citata collana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

