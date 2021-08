Ostiadamare, DemoS-Laboratorio Civico X: “Vicine alle associazioni culturali del territorio ignorate dal Municipio”

Ostia – “Il nostro territorio, ancora fortemente provato dal Commissariamento, ha bisogno di rivalutare il proprio tessuto sociale, economico e culturale“. È quanto sostiene Demos -Laboratorio Civico X in merito all’affidamento diretto concesso dalla Giunta municipale ad un operatore di Pomezia.

“Da sempre è stato luogo di laboratori innovativi -s piegano -. L’amministrazione Municipale ha fatto due grandissimi errori, imperdonabili. Non solo utilizza il metodo dell’affidamento diretto, contraddicendo nei fatti quanto da sempre hanno asserito i suoi esponenti, ma affida iniziative culturali ad un operatore esterno, come se nella comunità non ci fossero realtà in grado di realizzarle, e a livelli alti”.

“Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le associazioni del territorio – concludono – che sono state di fatto offese da questa incomprensibile scelta. Tutto questo non può e deve più accadere. Dobbiamo insieme vincere l’ipocrisia di chi si riempie la bocca di affermazioni altisonanti, facendo poi l’esatto contrario nella pratica politica”.

