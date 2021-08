Raggi: “Al via i lavori per la riqualificazione dell’ex Gil di Ostia”

Ostia – Al via ai lavori per la riqualificazione e il restauro conservativo dell’edificio ex Gil a Ostia. Grazie al progetto denominato ”De.Si.Re. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana” sono stati investiti circa 7 milioni di euro per interventi che puntano a ricucire il tessuto urbano.

”L’ex Gil da simbolo di degrado si trasformerà in simbolo di legalità. Un progetto importante che restituirà ai cittadini un edificio storico e un presidio sul territorio grazie alla nuova sede del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale, del Giudice di Pace di Ostia e dello Smart City Lab. Inoltre recupereremo oltre 1,2 milioni di euro di affitto passivo che potranno così essere investiti in opere sul territorio”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

”Un progetto ambizioso e importante per i cittadini del X Municipio che lo aspettavano da tempo, ma soprattutto una sede prestigiosa per i nostri agenti della Polizia Locale”, aggiunge la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo.

L’ex Gil è un immobile storico sul litorale di Ostia, costruito negli anni ’30 ed esempio di architettura razionalista, che da anni versava in stato di abbandono e degrado. Utilizzato dagli anni ’70 come scuola, dal luglio 2009 l’edificio è stato dichiarato inagibile e di conseguenza chiuso. Le facciate esterne saranno ripulite e sanate dal degrado, mentre gli spazi interni saranno coinvolti da un riordino in modo da renderli conformi al nuovo utilizzo, oltre alla messa a norma di tutte le componenti impiantistiche. L’edificio infatti ospiterà la nuova sede del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale, del Giudice di Pace di Ostia e dello Smart City Lab.

L’operazione consentirà all’Amministrazione capitolina di risparmiare 1,2 milioni di euro l’anno: risorse che attualmente vengono spese per pagare l’affitto della sede degli uffici della Municipale.E’ un progetto di risanamento conservativo, manutenzione e messa a norma dell’immobile che ha come obiettivo l’accrescimento della sicurezza territoriale e del miglioramento e potenziamento delle prestazioni deiservizi di scala urbana.

Sarà inoltre realizzata una struttura di servizi finalizzati al supporto delle tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente, dell’efficienza energetica e della sicurezza oltre al ripristino delle aree verdi. (fonte AdnKronos)

